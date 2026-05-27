Il disgelo improvviso tra l’Inter e Lukaku | l’incontro chiarificatore a Montecarlo che chiude il passato

Da forzainter.eu 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il direttore sportivo dell’Inter e l’attaccante belga si sono incontrati ieri a Montecarlo durante un evento. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto tra le due parti, chiudendo ufficialmente il capitolo delle tensioni passate. Nessun dettaglio sui contenuti del colloquio è stato reso noto, ma la presenza di entrambi all’evento indica una volontà di riavvicinamento. La riunione si è svolta nel contesto di una manifestazione celebrativa nel Principato.

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Il direttore sportivo dell’ Inter, Piero Ausilio, e l’attaccante belga Romelu Lukaku si sono resi protagonisti di un inaspettato incontro chiarificatore ieri a Montecarlo, in occasione di un evento celebrativo nel Principato. Secondo quanto ricostruito e pubblicato in un’indiscrezione della testata specializzata TUTTOmercatoWEB, i due si sono incrociati durante i festeggiamenti per i 30 anni di attività della P&P, la nota agenzia di procura sportiva gestita dai fratelli Federico Pastorello e Andrea Pastorello. La circostanza ha offerto il palcoscenico ideale per un faccia a faccia atteso da tempo, volto a sanare le profonde frizioni nate a seguito delle tormentate dinamiche di calciomercato che avevano interrotto bruscamente i rapporti professionali e personali tra il calciatore e l’ambiente nerazzurro. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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