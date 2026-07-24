Visto che siamo ancora in clima mondiale e che sui lidi si gioca a calcetto: uno a zero per i balneari e palla al centro. La Corte di giustizia europea ha sancito che hanno ragione loro, ed in particolare Assobalneari che sulla frontiera della non applicabilità della Bolkestein non ha mai ceduto, a dire che la direttiva sulla concorrenza si applica solo se c’è una comprovata scarsità della risorsa (è l’articolo 12) e che la scarsità deve essere accertata con una mappatura a livello nazionale. Hanno dunque torto in prima istanza il capo della direzione alla concorrenza a Bruxelles Salvatore D’Acunto, che non ha mai voluto ricevere le... 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - I Balneari hanno vinto: per la Corte di giustizia UE «Nessun obbligo di gare pubbliche»

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