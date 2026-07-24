I Balneari hanno vinto | per la Corte di giustizia UE Nessun obbligo di gare pubbliche
La Corte di giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che non è obbligatorio bandire le concessioni balneari tramite gare pubbliche. La decisione riguarda le modalità di affidamento delle concessioni sulle spiagge e specifica che le normative europee non impongono la gara come unico metodo. La sentenza si basa su interpretazioni delle direttive europee, confermando che gli Stati membri possono mantenere le concessioni esistenti senza procedere a nuove gare pubbliche.
Visto che siamo ancora in clima mondiale e che sui lidi si gioca a calcetto: uno a zero per i balneari e palla al centro. La Corte di giustizia europea ha sancito che hanno ragione loro, ed in particolare Assobalneari che sulla frontiera della non applicabilità della Bolkestein non ha mai ceduto, a dire che la direttiva sulla concorrenza si applica solo se c’è una comprovata scarsità della risorsa (è l’articolo 12) e che la scarsità deve essere accertata con una mappatura a livello nazionale. Hanno dunque torto in prima istanza il capo della direzione alla concorrenza a Bruxelles Salvatore D’Acunto, che non ha mai voluto ricevere le... 🔗 Leggi su Panorama.it
Notizie e thread social correlati
“Nessun limite ai contratti a tempo, la scuola italiana viola il diritto europeo sulle assunzioni del personale Ata”: la Corte di Giustizia accoglie ricorso della Commissione UeLa Corte di Giustizia europea ha respinto il ricorso dell’Italia riguardo alle modalità di assunzione del personale Ata nelle scuole italiane.
Corte Ue a favore di Agnelli e Arrivabene: una vittoria per la giustizia sportiva.La Corte di Giustizia Europea ha emesso una sentenza che riguarda sanzioni nel contesto della giustizia sportiva, influenzando le libertà individuali...
Temi più discussi: I Balneari hanno vinto: per la Corte di giustizia UE Nessun obbligo di gare pubbliche; Zucconi (FDI): Svolta della Corte UE, ora possibile intervento normativo per tutelare imprese balneari e loro famiglie; Concessioni balneari al Lido di Venezia, si punta a chiudere dopo l'estate; Oltre la gara: la tutela degli investimenti nelle nuove concessioni demaniali marittime.
Balneari, Zucconi (FdI): svolta dalla Corte Ue. Ora possibile intervento normativo per tutelare imprese balneari e le loro famiglie lavocedelpatriota.it/balneari-zucco… via @vocedelpatriota x.com
22 LUGLIO 1970 STRAGE DI GIOIA TAURO. In Calabria il deragliamento del treno direttissimo Siracusa-Torino provoca la morte di 6 persone. La Corte d'Assise indicherà come responsabili i neofascisti di Avanguardia Nazionale Vito Silverini, Vincenzo C reddit
Il dibattito italiano sulle concessioni balneari e sull'accesso alle spiagge non è più soltanto una questione nazionale. A dimostrarlo è il lungo reportage pubblicato dal quotidiano britannico The Guardian, che dedica un'approfondita analisi al modello italiano di facebook
I Balneari hanno vinto: per la Corte di giustizia UE Nessun obbligo di gare pubblicheLa sentenza Ue conferma la linea del centrodestra: la Bolkestein si applica solo se lo Stato certifica scarsità del bene (le spiagge) ... panorama.it
Balneari, Zucconi (Fdi): Svolta da una sentenza della Corte di Giustizia della UeL'onorevole: Concessioni rientrano nella Bolkestein solo se il numero delle autorizzazioni è limitato dalla scarsità della risorsa naturale ... luccaindiretta.it