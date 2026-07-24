I Balneari hanno vinto | per la Corte di giustizia UE Nessun obbligo di gare pubbliche

Da panorama.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Corte di giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che non è obbligatorio bandire le concessioni balneari tramite gare pubbliche. La decisione riguarda le modalità di affidamento delle concessioni sulle spiagge e specifica che le normative europee non impongono la gara come unico metodo. La sentenza si basa su interpretazioni delle direttive europee, confermando che gli Stati membri possono mantenere le concessioni esistenti senza procedere a nuove gare pubbliche.

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