La Corte di Giustizia Europea ha emesso una sentenza che riguarda sanzioni nel contesto della giustizia sportiva, influenzando le libertà individuali tutelate dal diritto europeo. La decisione si riferisce a casi in cui le misure adottate possono avere ripercussioni sulla libertà personale dei soggetti coinvolti. La pronuncia si inserisce in un quadro di revisione delle norme applicate nelle questioni disciplinari sportive, con particolare attenzione alle procedure e ai limiti delle sanzioni imposte.

La Sentenza della Corte di Giustizia Europea: Un Cambiamento nella Giustizia Sportiva. Sanzioni e Libertà Individuali. TORINO (ITALPRESS) – La recente sentenza della Corte di Giustizia Europea ha aperto un nuovo capitolo nella giustizia sportiva, riguardando sanzioni che possono influenzare le libertà individuali garantite dal diritto europeo. In particolare, il caso che coinvolge Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene ha portato a una riflessione profonda sulla legittimità delle misure disciplinari imposte dalle federazioni sportive. Il primo aprile 2022, la Procura della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha avviato un’indagine su società calcistiche, inclusa la Juventus, e sui dirigenti sospettati di aver orchestrato un sistema di plusvalenze fittizie. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corte Ue a favore di Agnelli e Arrivabene: una vittoria per la giustizia sportiva.

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