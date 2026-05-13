La Corte di Giustizia europea ha respinto il ricorso dell’Italia riguardo alle modalità di assunzione del personale Ata nelle scuole italiane. La decisione riguarda i contratti a tempo e la loro conformità con il diritto europeo, che non prevede limiti alla durata di tali contratti. La sentenza si basa sulla valutazione che le norme italiane violate le direttive comunitarie in materia di assunzioni nel settore scolastico.

La Corte di Giustizia europea ha bocciato l’Italia sul personale della scuola dedicato alle mansioni amministrative, tecniche e ausiliarie (Ata). Il sistema di assunzione dei lavoratori viola il diritto dell’Unione, secondo i giudici del tribunale lussemburghese, che hanno accolto il ricorso della Commissione guidata da Ursula von der Leyen. L’esecutivo europeo si era rivolto ai giudici considerando la procedura italiana “incompatibile con la normativa dell’Unione in materia di contratti a tempo determinato, che prevede limitazioni al loro ricorso e favorisce le procedure di assunzione a tempo indeterminato “. La Corte di Lussemburgo “rileva che il quadro normativo italiano non stabilisce alcuna durata massima né un numero massimo di contratti a tempo determinato per il personale Ata.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Nessun limite ai contratti a tempo, la scuola italiana viola il diritto europeo sulle assunzioni del personale Ata”: la Corte di Giustizia accoglie ricorso della Commissione Ue

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