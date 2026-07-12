Roma da domani si parte | Gasperini avrà i giovani sotto gli occhi tutti i giorni

Da domani mattina, l’allenatore potrà seguire quotidianamente i giovani del settore giovanile della Roma. La sessione di allenamento a Trigoria segna l’avvio ufficiale della stagione, con la presenza dei talenti emergenti sotto gli occhi del tecnico. La squadra si raduna per prepararsi alla nuova annata, con il focus sui giocatori più giovani. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo alle attività previste durante il raduno.

Da domani mattina Gasperini potrà osservare ogni giorno, in presa diretta, i migliori talenti del vivaio giallorosso: è la novità più rilevante di un raduno che a Trigoria segna l’inizio ufficiale della stagione della Roma. Quest’anno, infatti, la Primavera svolgerà la preparazione estiva insieme alla Prima squadra, pur allenandosi su campi separati, dando così al tecnico la possibilità di valutare da vicino i giovani da poter aggregare al gruppo. Gasperini aspetta ancora i rinforzi. Il tecnico giallorosso è pronto a iniziare a lavorare con il materiale a disposizione, ma resta in attesa dei rinforzi individuati insieme alla società. Nessun nuovo acquisto, dunque, varcherà domani i cancelli del centro sportivo: la squadra riparte da chi c’era già, mentre il mercato prosegue parallelamente su altri tavoli. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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