Roma il piano di Gasperini | tre acquisti per la Champions

La Roma si prepara alla prossima stagione con un piano di rafforzamento che prevede tre acquisti mirati, secondo quanto riferito da fonti vicine alla società. L’obiettivo è migliorare la squadra in vista della qualificazione alla Champions League. L’allenatore, Gian Piero Gasperini, avrebbe presentato alla dirigenza una lista di giocatori da inserire nel roster. La società sta valutando le opzioni per completare il mercato in modo da rafforzare la rosa.

La Roma si proietta verso il futuro con la precisione tattica che contraddistingue Gian Piero Gasperini, il quale avrebbe già consegnato alla proprietà una lista dettagliata per trasformare l’attuale rosa in una corazzata da vertice. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’allenatore piemontese ha individuato tre tasselli fondamentali per completare il suo 3-4-2-1: due esterni alti, capaci di agire su entrambe le fasce, e un laterale basso mancino di ruolo. Si tratta di innesti considerati imprescindibili per colmare il gap con le grandi del campionato, un’esigenza che il tecnico starebbe ribadendo fin dal suo insediamento estivo. Se l’attacco e le corsie laterali sono destinati a cambiare volto, il cuore della squadra sembra aver già trovato i suoi interpreti definitivi.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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