Hugh Jackman lascia New York per l' anonimato | con Sutton Foster vive in una cittadina di provincia tra corsi fitness e amore

Da amica.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’attore lascia New York e si trasferisce in una cittadina di provincia del North Carolina, dove vive con Sutton Foster. Le sue giornate si svolgono tra corsi di fitness e momenti di vita quotidiana. Le lezioni di ginnastica iniziano alle nove del mattino in uno studio di Wilmington, senza alcun segno che a condurle sia una star di Broadway. La sua presenza è meno visibile rispetto al passato, e ora si dedica a una routine più tranquilla.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Le lezioni cominciano alle nove del mattino, in uno studio qualunque di Wilmington, cittadina portuale del North Carolina. Nulla, lì, lascerebbe immaginare che a tenerle sia una delle voci più applaudite di Broadway. Eppure è proprio così: Sutton Foster, 51 anni, ha scambiato per qualche settimana le luci della ribalta newyorkese per un tappetino da fitness e un gruppo di allieve mattutine. Al suo fianco, in questa parentesi di vita lontana dai riflettori, c’è Hugh Jackman, 57 anni. Il divo di Hollywood, già Wolverine sul grande schermo, e la due volte vincitrice del Tony Award, volto amatissimo anche della serie tv Younger, hanno scelto di allontanarsi dal caos della grande mela per rifugiarsi in una cittadina di provincia. 🔗 Leggi su Amica.it

hugh jackman lascia new york per l anonimato con sutton foster vive in una cittadina di provincia tra corsi fitness e amore
© Amica.it - Hugh Jackman lascia New York per l'anonimato: con Sutton Foster vive in una cittadina di provincia, tra corsi fitness e amore
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Crystal Lake Official Teaser Review (HD), Lynda Cardellini As Pamela, Peacock Series Slasher Horror

Video Crystal Lake Official Teaser Review (HD), Lynda Cardellini As Pamela, Peacock Series Slasher Horror

Notizie e thread social correlati

Ciro Priello dei The Jackal doppia una pecora detective nel film con Hugh Jackman e Emma Thompson | VideoCiro Priello, noto per il suo lavoro con il gruppo comico The Jackal, ha partecipato come doppiatore nel film “Pecore sotto copertura”, una commedia...

Leggi anche: Ryan Reynolds e Hugh Jackman di nuovo insieme per una docuserie targata Disney+

Argomenti più discussi: L’isola del tesoro di Ridley Scott trova casa: Sony produrrà il film con Hugh Jackman; Scoop di Woody Allen compie 20 anni, commedia romantico-investigativa che affronta la morte con ironia; L’ISOLA DEL TESORO, Sony tratta il film di Ridley Scott; Robin Hood – Il prezzo del sangue: il mito è incubo di sangue e redenzione mancata.

hugh jackman hugh jackman lascia newHugh Jackman si eclissa da Hollywood: il divo scappa in provincia con Sutton FosterHugh Jackman lascia New York per l'anonimato: con Sutton Foster vive in una cittadina di provincia, tra corsi fitness e amore ... amica.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web