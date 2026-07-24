L’attore lascia New York e si trasferisce in una cittadina di provincia del North Carolina, dove vive con Sutton Foster. Le sue giornate si svolgono tra corsi di fitness e momenti di vita quotidiana. Le lezioni di ginnastica iniziano alle nove del mattino in uno studio di Wilmington, senza alcun segno che a condurle sia una star di Broadway. La sua presenza è meno visibile rispetto al passato, e ora si dedica a una routine più tranquilla.

Le lezioni cominciano alle nove del mattino, in uno studio qualunque di Wilmington, cittadina portuale del North Carolina. Nulla, lì, lascerebbe immaginare che a tenerle sia una delle voci più applaudite di Broadway. Eppure è proprio così: Sutton Foster, 51 anni, ha scambiato per qualche settimana le luci della ribalta newyorkese per un tappetino da fitness e un gruppo di allieve mattutine. Al suo fianco, in questa parentesi di vita lontana dai riflettori, c’è Hugh Jackman, 57 anni. Il divo di Hollywood, già Wolverine sul grande schermo, e la due volte vincitrice del Tony Award, volto amatissimo anche della serie tv Younger, hanno scelto di allontanarsi dal caos della grande mela per rifugiarsi in una cittadina di provincia. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Hugh Jackman lascia New York per l'anonimato: con Sutton Foster vive in una cittadina di provincia, tra corsi fitness e amore

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Crystal Lake Official Teaser Review (HD), Lynda Cardellini As Pamela, Peacock Series Slasher Horror

Notizie e thread social correlati

Ciro Priello dei The Jackal doppia una pecora detective nel film con Hugh Jackman e Emma Thompson | VideoCiro Priello, noto per il suo lavoro con il gruppo comico The Jackal, ha partecipato come doppiatore nel film “Pecore sotto copertura”, una commedia...

Leggi anche: Ryan Reynolds e Hugh Jackman di nuovo insieme per una docuserie targata Disney+

Argomenti più discussi: L’isola del tesoro di Ridley Scott trova casa: Sony produrrà il film con Hugh Jackman; Scoop di Woody Allen compie 20 anni, commedia romantico-investigativa che affronta la morte con ironia; L’ISOLA DEL TESORO, Sony tratta il film di Ridley Scott; Robin Hood – Il prezzo del sangue: il mito è incubo di sangue e redenzione mancata.

The Death of Robin Hood: il regista suggerisce che l'interpretazione di Hugh Jackman andrà oltre le aspettative via @badtasteit x.com

Hugh Jackman si eclissa da Hollywood: il divo scappa in provincia con Sutton FosterHugh Jackman lascia New York per l'anonimato: con Sutton Foster vive in una cittadina di provincia, tra corsi fitness e amore ... amica.it