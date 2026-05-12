Ciro Priello dei The Jackal doppia una pecora detective nel film con Hugh Jackman e Emma Thompson | Video

Ciro Priello, noto per il suo lavoro con il gruppo comico The Jackal, ha partecipato come doppiatore nel film “Pecore sotto copertura”, una commedia diretta da Kyle Balda. Il film, tratto dal romanzo “Three Bags Full” di Leonie Swann, vede anche la presenza di attori internazionali come Hugh Jackman ed Emma Thompson. Priello ha prestato la voce a una pecora detective nel film, la cui uscita è prevista nelle sale italiane.

Cosa c’entra Ciro Priello dei The Jackal con Hugh Jackman ed Emma Thompson? L’attore napoletano è nel cast di Pecore sotto copertura, nuova commedia family diretta da Kyle Balda e tratta dal romanzo Three Bags Full di Leonie Swann. Priello presta la voce italiana a Mopple, una pecora paziente e.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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