Ryan Reynolds e Hugh Jackman hanno annunciato un nuovo progetto su Disney+. La docuserie racconterà le attività del team BONDS Flying Roos. Le due star di film di supereroi interpreteranno se stesse e parteciperanno alle riprese. La produzione sarà distribuita sulla piattaforma streaming e sarà disponibile prossimamente. Il progetto segna il ritorno in collaborazione tra Reynolds e Jackman, già protagonisti di film di successo.

Le due star di Deadpool & Wolverine hanno annunciato l'arrivo di un progetto che racconterà le imprese del team di BONDS Flying Roos. Ryan Reynolds e Hugh Jackman proseguiranno la loro partnership professionale, basata sulla grande amicizia che li lega da anni, in occasione di una nuova docuserie che verrà prodotta da Maximum Effort per Disney+. Il progetto permetterà di vedere le due star di Deadpool & Wolverine alle prese con il famoso campionato SailGP, che vede sfidarsi velisti di ogni parte del mondo. Cosa mostrerà il nuovo progetto di Disney+ Le puntate della docuserie seguiranno il team di BONDS Flying Roos, l'imbarcazione australiana i cui comproprietari sono proprio Hugh Jackman e Ryan Reynolds e che partecipa al famoso campionato SailGP. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Ryan Reynolds e Hugh Jackman di nuovo insieme per una docuserie targata Disney+

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Ryan Reynolds Confronts Hugh Jackman For Deceiving Him After Being Removed By Marvel

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