Hryhorii Khotsevych, giovane schiacciatore della Vero Volley e membro della nazionale giovanile italiana, è stato intervistato su YouTube da OA Sport. Ha parlato della sua crescita, sottolineando che ha imparato a non chinare la testa di fronte alle difficoltà. Khotsevych ha anche espresso il suo obiettivo di vincere una medaglia d’oro alle Olimpiadi.

Hryhorii Khotsevych è stato l’ospite dell’ultima puntata di Talent Zone, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il giovanissimo schiacciatore della Vero Volley, protagonista della nazionale giovanile italiana, ha regalato spunti di grande interesse tra presente e futuro. Il classe 2008 inizia dal bilancio degli Europei U22: “Per me è stato l’esordio, nuovi compagni e nuovo gruppo, ma sono stato subito accolto benissimo. Volevo dimostrare le mie capacità e mi sono piaciuto nonostante il risultato. Ricordo quando mi hanno convocato, magari me lo aspettavo, ma l’emozione è stata splendida”. Una carriera in rampa di lancio: “ Ho ancora tantissimo lavoro da svolgere, ma ho capito che a questi livelli posso starci. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Hryhorii Khotsevych, nome nuovo del volley italiano: “Ho imparato a non chinare la testa. Sogno l’oro olimpico”

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