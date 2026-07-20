Hryhorii Khotsevych, nato nel 2008, è stato riconosciuto come MVP nelle finali scudetto giovanili. Considerato uno dei talenti più promettenti della nuova generazione della pallavolo italiana, ha dimostrato di essere un giocatore dominante e trascinatore. La sua presenza si fa notare nel panorama della SuperLega, dove il suo talento ha iniziato a emergere. Khotsevych si sta affermando come una delle giovani promesse più interessanti del volley nazionale.

Classe 2008, trascinatore e MVP delle finali scudetto giovanili, Hryhorii Khotsevych è uno dei talenti più cristallini e dominanti della nuova generazione della pallavolo italiana. Arrivato dall’Ucraina solo pochi anni fa e da pochissimo cittadino italiano a tutti gli effetti, il giovane schiacciatore ha fatto man bassa di titoli con le giovanili del Vero Volley — conquistando lo Scudetto Under 17 da MVP, due Scudetti Under 19 consecutivi e due Del Monte® Junior League. Per il neo-azzurro l’estate 2026 segna la definitiva consacrazione: dopo aver appena vestito la maglia dell’Italia agli Europei Under 22 mettendo in mostra tutto il suo valore, compie il grande salto con la promozione ufficiale nel roster della Mint Vero Volley Monza in SuperLega per la stagione 20262027. 🔗 Leggi su Oasport.it

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La pallavolo di Hryhorii Khotsevych: un cerchio che si chiude e si apre in SuperLega

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