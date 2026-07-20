Un pilota italiano si trova in testa alla classifica di JuniorGP, categoria di passaggio verso la MotoGP. Negli ultimi anni, il motociclismo italiano ha avuto difficoltà a ottenere risultati significativi nelle competizioni di livello inferiore, sebbene continui a essere presente con numerosi partecipanti. La posizione attuale potrebbe indicare una possibile futura presenza italiana nella massima categoria del motociclismo mondiale.

Il motociclismo italiano sta vivendo ormai da alcuni anni una fase di stallo, in cui recita un ruolo da protagonista in MotoGP sia a livello di qualità che di quantità mentre fatica a raccogliere risultati di prestigio nelle categorie propedeutiche. Ad oggi si fatica ad intravedere all’orizzonte un ricambio generazionale (Bezzecchi, Bagnaia e Di Giannantonio sono nati tra il 1997 ed il 1998) soffermandoci sui piloti impegnati in Moto2 e Moto3, anche se forse qualcosa comincia a muoversi tra i più giovani. Al comando della classifica generale del JuniorGP c’è infatti un centauro azzurro, Giulio Pugliese, nato il 31 ottobre 2008 a Legnano e residente a Canegrate. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - JuniorGP, un italiano in testa alla classifica: nome nuovo per un futuro in MotoGP?

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