Il Roller Scandiano ha annunciato l’ingaggio di Eduard Granell come nuovo allenatore. Il tecnico catalano di 44 anni, proveniente dal Correggio, guiderà la squadra nella prossima stagione di Serie A2. La società ha confermato il cambio sulla panchina prima dell’inizio del campionato. Granell prende il posto precedente e sarà alla guida del team rossoblù nel massimo torneo di hockey su pista di seconda serie.

Eduard Granell Villalon è il nuovo allenatore del Roller Scandiano. Il 44enne catalano di Vilanova y la Geltrù guiderà infatti la prima squadra della formazione rossoblù nel prossimo campionato di Serie A2. Il tecnico ha firmato nei giorni scorsi l’accordo per la stagione 20262027 ed è già arrivato a Scandiano per prendere confidenza con l’ambiente. Per Granell si tratta della seconda esperienza in Italia dopo aver allenato due stagioni a Correggio, poi in Spagna e in precedenza anche in Francia. In complesso un’esperienza quasi ventennale, tra il maschile e il femminile. Iniziata la carriera da giocatore nelle giovanili del Cubelles, nel ruolo di portiere, nello stesso club dal 2007 ha lavorato come direttore tecnico e allenatore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Hockey pista Serie A2. Scandiano ha il nuovo allenatore: Eduard Granell (ex Correggio)

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