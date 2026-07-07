Due giocatori della BdL Minimotor Correggio si trasferiscono alla Rotellistica Scandianese, che milita in Serie A2. I trasferimenti riguardano Righi e Caroli, che ora fanno parte della rosa della squadra allenata da Daniele Uva. La notizia è stata ufficializzata nei giorni scorsi, senza ulteriori dettagli sui termini contrattuali. La rotazione del roster si inserisce nel mercato di metà stagione e coinvolge direttamente la formazione locale.

L’arrivo della Rotellistica Scandianese in Serie A2 muove il mercato dell’hockey anche a livello locale, con due atleti che si spostano dalla BdL Minimotor Correggio alla formazione allenata da Daniele Uva. Si tratta di Edoardo Righi e di Alessio Caroli, due attaccanti nati entrambi nel 2003. Sono di scuola correggese e quest’anno Edoardo Righi è stato addirittura il capocannoniere della squadra con 24 reti in campionato (uno in più dello spagnolo Sala), più 11 in Coppa Italia. Era anche il capitano di Correggio, per cui il passaggio a un’avversaria della stessa provincia ha suscitato qualche perplessità. Caroli ha segnato 5 reti in campionato, più 4 in Coppa Italia, con un utilizzo non sempre continuo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Hockey A2 Righi e Caroli da Correggio a Scandiano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Play-off Hockey: Scandiano e Correggio inciampano nei quartiNel torneo di play-off di hockey, le squadre di Roller Scandiano e Bdl Minimotor Correggio sono uscite sconfitte nei quarti di finale disputati a...

Hockey su pista: Correggio e Scandiano pronti alla sfida dei playoffSabato 25 aprile si svolgono i quarti di finale di Serie A2 di hockey su pista, con le squadre di Correggio e Scandiano pronte a scendere in campo.

Roller Scandiano e Correggio Hockey pareggiano 3-3 nel derby di Serie A2Forse non era il risultato in cui speravano, ma Scandiano e Correggio impattano 3 a 3 il primo derby del campionato di Serie A2 ed entrambe si mantengono imbattute. Correggio con 7 punti è in testa ... ilrestodelcarlino.it

Hockey pista Serie A2. Correggio devi vincere, altrimenti è crisiAncora un turno tutto domenicale per l’hockey su pista, con la Bdl Minimotor Correggio che alle 18 ospita il Roller Bassano al Dorando Pietri, mentre il Roller Scandiano viaggia alla volta di Sandrigo ... ilrestodelcarlino.it