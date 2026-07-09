Alessandro Uva lascia il Roller Scandiano e si trasferisce a Matera, dove giocherà in Serie A1. L’attaccante ha annunciato di voler affrontare questa nuova sfida in Basilicata, lasciando il club di origine in modo tranquillo. La decisione non riguarda un confronto tra le due generazioni Uva, poiché il padre, tecnico della squadra in Serie A2, non sarà coinvolto nel trasferimento del figlio.

Nel mondo dell’hockey su pista resterà deluso chi aveva pensato a un possibile confronto tra le due "generazioni Uva", papà Daniele tecnico della neo promossa in A2 Rotellistica Scandianese e il figlio Alessandro attaccante del Roller Scandiano, entrambe inserite nel girone sud. Il confronto, però, non ci sarà, perché Alessandro ha deciso di andare a giocare a Matera in A1, ripercorrendo il tragitto inverso di Daniele che 30 anni fa salì al nord da Molfetta. "Lascio Scandiano in tutta serenità - dice Alessandro - giocare in A1 è un’altra cosa. Ho avuto richieste da Matera e Novara e ho deciso per la Basilicata. E’ sicuramente un po’ più scomodo, ma vado per poter giocare di più e a Novara sarebbe stato complicato". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Hockey pista: "Lascio il Roller in tutta serenità. Vado in Basilicata perché cimentarsi nella massima serie è un’altra cosa». Uva lascia Scandiano: giocherà in A1 a Matera

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