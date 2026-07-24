Un’artista ha annunciato l’annullamento del suo tour estivo a causa di un’operazione d’urgenza alla gola. Dopo aver avvertito un dolore, una visita e una TAC hanno rivelato la presenza di una cisti che preme sulle corde vocali. La cantante ha condiviso il suo stato sui social, spiegando di dover essere operata nelle prossime ore. La sospensione del tour è stata comunicata tramite un video.

Gerardina Trovato è costretta a fermarsi. L’artista ha annunciato attraverso un toccante video sui suoi canali social la sospensione del suo tour estivo, a causa di un’ operazione d’urgenza alla gola a cui dovrà sottoporsi nelle prossime ore. Una notizia che giunge in un momento particolarmente amaro, proprio quando la cantante stava per fare il suo atteso ritorno sulle scene. “Ero felice, felice davvero, perché dopo tanto, tanto tempo stavo per tornare in tour in Sicilia e in tante altre regioni d’Italia, con un gruppo fortissimo di musicisti bravissimi “, ha dichiarato l’artista nel messaggio condiviso con i suoi fan, ai quali ha voluto spiegare personalmente le ragioni di uno stop che interrompe bruscamente un percorso di rinascita artistica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho sentito un dolorino. Dopo una visita e una Tac è emerso che ho una cisti alla gola, che preme sulle corde vocali. Devo essere operata d’urgenza”: così Gerardina Trovato

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I Don't Want to Go with Them! The Incredible Onboard UFO Encounter of William and Peggy Foster

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