Gerardina Trovato ferma il tour 2026 | Devo operarmi d’urgenza alla gola

Notizia in breve

Gerardina Trovato ha annunciato l’interruzione del tour estivo 2026 a causa di un intervento chirurgico urgente alla gola. La cantautrice ha comunicato sui social di dover sospendere le date programmate per motivi di salute, senza specificare ulteriori dettagli medici. L’artista ha spiegato di aver bisogno di un’operazione immediata e ha ringraziato i fan per la comprensione. La ripresa delle attività sarà comunicata in seguito.