Gerardina Trovato ferma il tour 2026 | Devo operarmi d’urgenza alla gola
Gerardina Trovato ha annunciato l’interruzione del tour estivo 2026 a causa di un intervento chirurgico urgente alla gola. La cantautrice ha comunicato sui social di dover sospendere le date programmate per motivi di salute, senza specificare ulteriori dettagli medici. L’artista ha spiegato di aver bisogno di un’operazione immediata e ha ringraziato i fan per la comprensione. La ripresa delle attività sarà comunicata in seguito.
Gerardina Trovato è costretta a interrompere il suo ritorno sulle scene per un problema di salute che richiede un intervento immediato. La cantautrice ha annunciato lo stop al tour estivo 2026 attraverso un video pubblicato sui suoi canali social, spiegando ai fan di doversi sottoporre a un’operazione d’urgenza alla gola. Una notizia arrivata proprio mentre l’artista si preparava a ripartire con una nuova serie di concerti dopo un lungo periodo lontano dai palchi. Nel messaggio condiviso con il pubblico, Gerardina Trovato ha raccontato la gioia per il ritorno in tour, spiegando di essere “felice davvero” perché dopo tanto tempo sarebbe tornata a esibirsi in Sicilia e in altre regioni italiane accompagnata da un gruppo di musicisti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Gerardina Trovato e Donne Incanto - Sognare Sognare
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