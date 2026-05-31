All’Hospice ho ritrovato una voglia di vivere che non ho sentito altrove
Un uomo ha raccontato di aver ritrovato una voglia di vivere presso un hospice, dove ha affrontato la perdita delle gambe e della vista, un infarto e un recupero lungo e complicato. Durante il percorso, ha manifestato una forte volontà di ricominciare. La sua esperienza è stata condivisa pubblicamente, sottolineando il ruolo del centro nel suo percorso di riabilitazione. Non sono stati forniti dettagli su eventuali trattamenti specifici o altri aspetti clinici.
LA STORIA. La perdita di gambe e vista, l’infarto, il difficile e lento recupero e la grande volontà di ricominciare di Diego Guerini. Capita di dare per scontati i compleanni, di non avere neppure voglia di festeggiarli. Per Diego Guerini il numero 49 è quello che ha cambiato tutto: lo ha festeggiato all’Hospice «Arnaldo Minetti e Kika Mamoli», dopo aver ballato un pericoloso tango con la morte. Circondato da tanti amici, dai volontari dell’Associazione Cure Palliative Odv-ets, medici e infermieri, ha festeggiato ogni respiro, con la piena consapevolezza che, come scriveva Seneca: «L’importante non è quanto tempo vivi, ma come vivi il tempo che hai». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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