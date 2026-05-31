Un uomo ha raccontato di aver ritrovato una voglia di vivere presso un hospice, dove ha affrontato la perdita delle gambe e della vista, un infarto e un recupero lungo e complicato. Durante il percorso, ha manifestato una forte volontà di ricominciare. La sua esperienza è stata condivisa pubblicamente, sottolineando il ruolo del centro nel suo percorso di riabilitazione. Non sono stati forniti dettagli su eventuali trattamenti specifici o altri aspetti clinici.

LA STORIA. La perdita di gambe e vista, l’infarto, il difficile e lento recupero e la grande volontà di ricominciare di Diego Guerini. Capita di dare per scontati i compleanni, di non avere neppure voglia di festeggiarli. Per Diego Guerini il numero 49 è quello che ha cambiato tutto: lo ha festeggiato all’Hospice «Arnaldo Minetti e Kika Mamoli», dopo aver ballato un pericoloso tango con la morte. Circondato da tanti amici, dai volontari dell’Associazione Cure Palliative Odv-ets, medici e infermieri, ha festeggiato ogni respiro, con la piena consapevolezza che, come scriveva Seneca: «L’importante non è quanto tempo vivi, ma come vivi il tempo che hai». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «All’Hospice ho ritrovato una voglia di vivere che non ho sentito altrove»

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