La campagna abbonamenti della Fabo Herons Montecatini per la stagione di Serie B Nazionale 2026-2027 è iniziata mercoledì. È il primo anno dopo due in cui il club potrà contare sul PalaTerme fin dall’avvio del campionato.

E’ scattata ufficialmente mercoledì la campagna abbonamenti della Fabo Herons Montecatini per il campionato di Serie B Nazionale 20262027, il primo dopo due anni che il club dell’airone affronterà con la certezza di avere a disposizione il PalaTerme fin dall’inizio. La possibilità per i tifosi di godersi nuovamente per intero la stagione cestistica nel rinnovato impianto di via Cimabue ha inciso sulla definizione dei prezzi, leggermente maggiorati rispetto alla scorsa annata. Per il lancio la società che fa capo ad Andrea Luchi si è ispirata al titolo di un famoso film: “Belli, duri e cattivi” è uno slogan che sottolinea anche la “nouvelle... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Herons, zoccolo duro a raccolta. Scatta la campagna abbonamenti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Grifone, scatta la campagna abbonamenti. Il motto: "Una terra, i nostri colori"

Volley. Sir, via alla campagna abbonamenti. Da lunedi 27 luglio scatta la prelazioneLa campagna abbonamenti della Sir Susa Scai Perugia parte il 27 luglio con la fase di prelazione.

Si parla di: Herons, zoccolo duro a raccolta. Scatta la campagna abbonamenti.

Herons, zoccolo duro a raccolta. Scatta la campagna abbonamentiE’ scattata ufficialmente mercoledì la campagna abbonamenti della Fabo Herons Montecatini per il campionato di Serie B Nazionale 2026/2027, il primo dopo due anni che il club dell’airone affronterà co ... sport.quotidiano.net

Herons, the core group gathers. The season ticket campaign begins.The long-awaited return to the PalaTerme has had an impact on prices, which have risen slightly. But there are many discounts available. sport.quotidiano.net