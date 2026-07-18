Grifone scatta la campagna abbonamenti Il motto | Una terra i nostri colori

SERIE C Un altro appuntamento importante, quello che si è svolto ieri mattina nella sala consiliare del Comune, per la nuova stagione dell’ Us Grosseto in Lega Pro. Nella "casa di tutti i grossetani", infatti è stata lanciata la " campagna-abbonamenti " a sostegno del Grifone con il motto " Una terra, i nostri colori ", a conferma del senso di appartenenza alla Maremma. L’apertura ufficiale avrà luogo martedì dalle 16. A fare gli onori di casa, due autentici tifosi biancorossi, oltre che amministratori, con le loro storie diverse, l’assessore allo sport, onorevole Fabrizio Rossi, e il presidente del Consiglio comunale, Fausto Turbanti, due personaggi da sempre tifosi; presenti Francesco Lamioni, presidente Us Grosseto, Maurizio Laudicino, direttore marketing e lo sponsor Klaudjo Viska, titolare del "Lux". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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