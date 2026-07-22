Volley Sir via alla campagna abbonamenti Da lunedi 27 luglio scatta la prelazione
La campagna abbonamenti della Sir Susa Scai Perugia parte il 27 luglio con la fase di prelazione. L’unica opzione disponibile è il pacchetto “total,” che permette di assistere a tutte le partite casalinghe di Superlega, inclusi play-off, quarti di finale di coppa Italia e partite di Champions League. La novità di questa stagione è l’inclusione delle due partite della Oji Cup, in programma a ottobre.
Parte la campagna abbonamenti della Sir Susa Scai Perugia. Unica formula prevista è total che consente di vedere tutte le partite casalinghe stagionali di superlega, compresi i play-off ed i quarti di finale di coppa Italia, e di champions league, la novità del pacchetto comprende anche le due partite della Oji Cup in programma ad inizio ottobre. Gli abbonamenti stagionali saranno in vendita online direttamente dal sito www.vivaticket.it e nei punti vendita vivaticket. Fino alla mezzanotte di domenica 9 agosto i vecchi abbonati della stagione 2025-2026 godranno della prelazione per confermare settore e posto. La vendita libera sarà aperta da... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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Parte la campagna abbonamenti per la nuova stagione! Tutte le info nel comunicato. https://www.sirsafetyperugia.it/new/ricominciamo-al-via-la-campagna-abbonamenti-da-lunedi-27-luglio-scatta-la-prelazione #BlockDevils facebook
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