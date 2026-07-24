Harry e Meghan le foto intime delle vacanze conquistano tutti dopo l' incontro con Re Carlo

Le foto intime delle vacanze di Harry e Meghan sono state diffuse online, attirando l'attenzione di molti. Le immagini mostrano la coppia in momenti di relax, distesi su una spiaggia e durante un picnic in un parco. Le foto sono state scattate durante un soggiorno privato e sono finite sui social media, suscitando commenti tra i follower. La diffusione è avvenuta poco dopo un incontro con un membro della famiglia reale.

Roma, 24 luglio 2026 – Dopo mesi in cui il loro nome è tornato spesso al centro delle cronache, Harry e Meghan sembrano aver scelto qualcosa di molto più semplice: stare insieme, lontano dal rumore. Le immagini della loro estate che arrivano dal profilo Instagram della Markle raccontano una quotidianità fatta di piccoli momenti. Una tavola condivisa, una risata che arriva spontanea, una passeggiata nella natura, il tempo trascorso con i figli. Scene normali, quasi familiari, che per una coppia come la loro hanno un significato particolare. https:www.quotidiano.netvideoesterigb-il-principe-harry-perde-la-battaglia-legale-contro-i-tabloid-f8ue8tsx Nello scatto che più ha attirato l’attenzione, Harry e Meghan appaiono complici e rilassati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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