Harry e Meghan riabbracciano re Carlo | incontro privato con Archie e Lilibet a Highgrove

Harry e Meghan hanno incontrato re Carlo, regina Camilla, Archie e Lilibet in un incontro privato a Highgrove. È il primo riavvicinamento dopo anni di tensioni. La famiglia reale e i figli di Harry erano presenti all'appuntamento. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata sull'evento.

Dopo anni di distanza e tensioni, Harry e Meghan Markle hanno incontrato re Carlo e la regina Camilla insieme ai loro figli, il principe Archie e la principessa Lilibet. La visita è stata confermata da Buckingham Palace: il duca e la duchessa di Sussex sono stati accolti dai sovrani nella residenza privata di Highgrove House, nel Gloucestershire, nel pomeriggio di venerdì 10 luglio. Si tratta della prima volta dal 2022 che Harry e Meghan tornano insieme nel Regno Unito. L’ultima occasione risaliva ai funerali della regina Elisabetta II. Negli anni successivi il principe Harry era rientrato più volte nel Paese, ma sempre da solo, compreso un incontro con il padre avvenuto durante un viaggio nel settembre scorso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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