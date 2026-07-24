Nella prima giornata di prove libere sul circuito dell’Hungaroring, la Ferrari ha registrato i tempi più veloci. Hamilton e Leclerc si sono posizionati davanti a tutti, con i due piloti delle Rosse che hanno ottenuto i migliori risultati. È solo il venerdì e non si può ancora trarre un giudizio definitivo, ma i dati mostrano una buona prestazione della squadra in questa fase iniziale. I piloti sono pronti a continuare il lavoro nelle sessioni successive.

La Ferrari ha dominato la prima giornata di prove libere sul circuito dell’Hungaroring. E’ solo venerdì e non è il caso di esaltarsi, ma è evidente che domina nelle prove ufficiali i due piloti delle Rosse si presenteranno carichi a mille dopo la bella giornata vissuta. La seconda sessione di prove libere in Ungheria va in archivio con il miglior tempo fatto segnare, in 1’18’’729, dal re dell’Hungaroring Lewis Hamilton, che ritrova il feeling perfetto sulla pista che lo ha visto trionfare in carriera ben otto volte. Secondo, alle sue spalle con un ritardo di un decimo e mezzo, il compagno di squadra Charles Leclerc. Terzo il campione del mondo in carica Lando Norris, a mezzo secondo da Hamilton, seguito dalla Red Bull di Max Verstappen e dalla Mercedes di George Russell, quinto con quasi un secondo di distacco. 🔗 Leggi su Panorama.it

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© Panorama.it - Hamilton e Leclerc davanti a tutti La Ferrari domina in Ungheria

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Hamilton and Leclerc unveiling the Ferrari Luce | Episode 4

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