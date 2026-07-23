Halo Campaign Evolved ci chiede se dopo 25 anni c’è ancora spazio per Master Chief

Halo Campaign Evolved si interroga se, dopo 25 anni, ci sia ancora spazio per Master Chief. Il gioco ha portato i giocatori in un viaggio attraverso le missioni della campagna, mantenendo vivo l’interesse per il personaggio e l’universo. La domanda centrale riguarda la longevità del franchise e la sua capacità di attrarre nuovi fan, dopo un quarto di secolo. Il titolo si concentra sull’esperienza di gioco e sulla narrazione, senza offrire grandi innovazioni rispetto ai capitoli precedenti.

È stato il pensiero che mi ha attraversato la testa per gran parte delle ore di gioco di Halo Campaign Evolved: ma dopo tutto questo tempo e un Halo Infinite che non ha fatto breccia nei cuori dei videogiocatori, c’è ancora spazio per Master Chief? Va detto sin da subito che l’operazione messa in piedi dai ragazzi di Halo Studios è terribilmente onesta già dopo una manciata di minuti di gioco: Campaign Evolved è il primo Halo, riproposto fedelmente con la stessa filosofia messa in piedi per la versione Anniversary, con una remastered grafica a rendere il colpo d’occhio più appetibile, lasciando immutato tutto il resto. Questo è dunque... 🔗 Leggi su Screenworld.it

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HALO CAMPAIGN EVOLVED : TOUT SAVOIR AVANT SA SORTIE !

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