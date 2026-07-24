Hai caldo? Ecco dove sono tutti i Cold spot della Bergamasca

In Bergamasca, i Cold Spot sono aree presenti nelle Case di Comunità delle Asst e nelle strutture private accreditate, progettate per offrire ambienti climatizzati e assistenza sanitaria immediata. Qui, i pazienti con sintomi legati alle alte temperature possono ricevere una prima valutazione clinica e contare su personale dedicato. Questi spazi sono stati predisposti per gestire situazioni di disagio legate al caldo e fornire supporto sanitario di base.

I Cold Spot, presenti presso le Case di Comunità delle Asst e nelle Strutture degli Enti Privati Accreditati, offrono ambienti climatizzati, personale sanitario dedicato e una prima valutazione clinica per i pazienti con sintomi legati alle elevate temperature. In Bergamasca sono 13: ecco dove. Si rafforza la rete dei «Cold spot», i nuovi punti di assistenza sanitaria dedicati alla gestione delle problematiche legate al caldo. Anche Humanitas ha aperto un presidio: è aperto dalle 8 alle 18 in Humanitas Castelli così come ce n’è un altro in Humanitas Gavazzeni, sempre dalle 8 alle 18. «Per supportare le persone più fragili durante il periodo... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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