Ondata di calore in Bergamasca attivi dieci Cold Spot | ecco dove trovare riparo e assistenza in caso di malori

In Bergamasca sono attivi dieci “Cold Spot”, punti di assistenza territoriali istituiti per offrire riparo e supporto durante l’ondata di calore. Le tre Asst della provincia hanno avviato i servizi già da domenica 12 luglio, in risposta alle alte temperature. Questi spazi sono stati creati per assistere le persone più vulnerabili e offrire un punto di riferimento in caso di malori legati al caldo.

Con l’arrivo di una nuova ondata di calore, la rete sanitaria bergamasca rafforza i servizi dedicati ai cittadini più fragili. Le tre Asst della provincia hanno attivato già da domenica 12 luglio i Cold Spot, letteralmente “posti freschi”, i nuovi punti di assistenza territoriale voluti da Regione Lombardia. Si tratta di presidi pensati da un lato per offrire supporto sanitario alle persone che accusano malori legati alle alte temperature e, dall’altro, alleggerire gli accessi non urgenti ai Pronto Soccorso. I luoghi individuati, ricavati nelle case di comunità, sono rivolti soprattutto ad anziani, persone fragili, pazienti affetti da patologie croniche. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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