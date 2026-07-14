Caldo a Bergamo i cold spot nelle case di comunità dove trovare refrigerio acqua fresca e controlli medici

Da bergamo.corriere.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Bergamo sono stati attivati i «cold spot», punti di riferimento nelle case di comunità per offrire refrigerio, acqua fresca e servizi di assistenza medica. Questi spazi sono destinati a persone che soffrono il caldo e necessitano di sollievo e controlli sanitari. La rete si concentra su strutture pubbliche che garantiscono supporto durante le ondate di caldo intenso. I punti sono accessibili a chi ha bisogno di trovare refrigerio e assistenza immediata.

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Chi sta male per il caldo ha ora una serie di posti su cui contare per stare al fresco ma anche per avere assistenza medica. Sono i «cold spot» allestiti dalle Asst e rivolti ad anziani, persone fragili o con patologie croniche, e a persone con disturbi legati alle alte temperature come disidratazione, affaticamento o malessere o altri sintomi legati al caldo.  In ambienti climatizzati e con acqua fresca a disposizione si possono avere valutazione infermieristica e medica, controllo dei parametri vitali, eventuali accertamenti di primo livello, e un collegamento con i pronto soccorso in caso di problemi da approfondire. L’Asst Papa Giovanni ne ha attivati cinque, tutti attivi ogni giorno della settimana dalle 8 alle 20. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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