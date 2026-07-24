Miguel Gutierrez accetta il cambio di guida tecnica al Napoli con serenità. Il terzino spagnolo, intervistato da SportMediaset durante il ritiro di Dimaro, ha sottolineato le differenze tra i due allenatori senza rimpianti per la stagione precedente. Gutierrez e l’addio a Conte: due filosofie diverse. Lo spagnolo ha giocato l’intera scorsa stagione sotto Antonio Conte, ma non ha avanzato critiche al cambio di rotta. “ Conte e Allegri sono due grandi allenatori molto diversi “, ha dichiarato Gutierrez ai microfoni. “ Eravamo contenti lo scorso anno e lo siamo anche quest’anno. Ognuno ha il suo modo di allenarsi “. Il giocatore ha però precisato che non può fare confronti diretti sui metodi di lavoro: “Non posso fare paragoni sui ritiri dato che lo scorso anno ero arrivato più tardi “. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - Gutierrez traccia il cambio di rotta del Napoli: le parole su Conte e Allegri

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Il gol di Gutiérrez annullato per il potenziale 0-2 del Napoli contro l'Atalanta

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