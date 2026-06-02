Il Napoli sta accelerando le trattative per ingaggiare Kovar dal PSV. Secondo fonti, il club potrebbe decidere di lasciare il portiere Milinkovic-Savic, anziché Meret, in uscita. La situazione sembra aver subito un cambio di rotta rispetto alle precedenti ipotesi, con il possibile addio di Milinkovic-Savic come novità principale. Restano da definire i dettagli delle operazioni di mercato e le modalità di eventuali cessioni.

Secondo Alfredo Pedullà, il Napoli starebbe intensificando le trattative per Kovar del PSV. La sorpresa, però, è che a dire addio fra i pali potrebbe essere Milinkovic-Savic e non Meret. Kovar al PSV: il portiere che sfidò il Napoli in Champions. Il Napoli cerca un secondo portiere e ha individuato Kovar. Stesso estremo difensore che ha giocato nel PSV-Napoli di Champions, quella partita che “è stata indimenticabile, purtroppo in negativo” per gli azzurri. La ricerca non è casuale: il club valuta alternative perché la situazione tra i pali potrebbe cambiare. Milinkovic-Savic, arrivato un anno fa, potrebbe partire prima di Meret, che ha contratto fino al 2027. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Spazionapoli.it - Portieri Napoli, colpo di scena su Meret e Milinkovic-Savic: cambio di rotta!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cagliari-Napoli, Lobotka tra i convocati. Milinkovic-Savic in vantaggio su MeretPer la partita tra Cagliari e Napoli, in programma domani alle 18:30, sono stati convocati Lobotka e Milinkovic-Savic.

Napoli, Milinkovic-Savic o Meret col Cagliari? Conte ha un obbiettivoIn casa Napoli, la scelta tra Milinkovic-Savic e Meret per la porta resta un argomento di discussione, con il tecnico che, secondo il Corriere Dello...

Temi più discussi: Da Guitta a Mammarella, da Bellobuono a Fiuza: il valzer dei portieri elettrizza il #futsalmercato; Fantamondiale 2026: i giocatori da prendere al Fantacalcio dei Mondiali; Presentata la stagione 2026 del Lenergy Pisa Beach Soccer; Pisa, Raul Albiol ha preso la sua decisione.

Napoli, futuro Meret in bilico: sul portiere c'è la fila. Manna pensa a KovarAntonio Conte, nella sua seconda e ultima stagione al Napoli, ha voluto fortemente due portieri di pari valore a contendersi la maglia da titolare. Meret e Milinkovic-Savic sono partiti alla pari anch ... msn.com

L'ex preparatore dei portieri del Napoli: Sarei felice di rivedere Sarri in azzurro, e col lieto fineMaurizio Sarri tornerà al Napoli? Alessandro Nista, ex preparatore dei portieri azzurro proprio ai tempi del tecnico oggi alla guida della Lazio, ha parlato al Corriere dello Sport di questa ... tuttomercatoweb.com