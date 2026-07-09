Amorim prende le distanze da Allegri Cambio di rotta per il Milan?

Durante la conferenza stampa, Ruben Amorim ha espresso la volontà di avviare un nuovo ciclo con il Milan, sottolineando l’importanza di concedere tempo al progetto. Ha anche fatto riferimenti diretti e indiretti al lavoro svolto dal suo predecessore, evidenziando una certa distanza rispetto alle scelte passate. Le sue dichiarazioni hanno suscitato attenzione tra i tifosi e gli addetti ai lavori, segnando un cambio di rotta nella comunicazione ufficiale del club.

La conferenza stampa di Ruben Amorim ha risvegliato l'ambiente è ha segnato l'inizio del nuovo ciclo rossonero. L'allenatore ha parlato a più riprese del futuro e della necessità di concedere tempo al progetto, concedendo però qualche parola anche al lavoro del suo predecessore, direttamente ed indirettamente. "Ho grande rispetto per Allegri" ha esordito il tecnico portoghese, proseguendo però con la propria idea di gioco, facendo intendere che dal suo Milan ci si deve aspettare un attitudine ben diversa rispetto a quella vista con l'allenatore livornese: "Io voglio essere dominante sull'avversario, voglio il recupero palla il più velocemente possibile e un calcio bello e divertente per i tifosi: ci vuole un po' perché il motore riparta ". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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