Un conducente di corriera è stato trovato alla guida sotto l’effetto di alcol. La Lega ha commentato che sono necessari più controlli e maggiore trasparenza sull’intera filiera del trasporto pubblico. L’incidente si è verificato sull’Appennino reggiano, senza che si registrassero feriti. La questione riguarda anche la gestione delle ditte subaffidatarie, che secondo il partito richiedono una verifica più accurata.

Per la Lega "servono più controlli e trasparenza su tutta la filiera del trasporto pubblico. Per fortuna non ci sono stati feriti, ma quanto accaduto sull’Appennino reggiano è un episodio gravissimo che impone una riflessione sul sistema dei controlli". Così Cristina Fantinati, capogruppo della Lega in Consiglio provinciale e Tommaso Fiazza, capogruppo regionale Lega, intervengono dopo la notizia dell’ autista risultato positivo all’alcoltest mentre alla guida di un autobus di linea con una ventina di passeggeri a bordo. "Parliamo di un mezzo del trasporto pubblico utilizzato ogni giorno da studenti, lavoratori, anziani e famiglie. Non possiamo limitarci a tirare un sospiro di sollievo perché non ci sono stati feriti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Guida la corriera ubriaco: "Seta controlli meglio le ditte subaffidatarie"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

GUIDA UBRIACO E CON PATENTE SCADUTA: SI SCHIANTA ALLA ROTATORIA | 16/03/2026

Notizie e thread social correlati

Ubriaco, guida la corriera. Retromarcia pericolosa. Autista di linea denunciatoUn autista di linea è stato denunciato dai carabinieri dopo essere stato trovato in stato di ebbrezza mentre guidava un bus di linea.

Il carrozziere che si prende l'auto della cliente e la guida ubriacoUn uomo di 57 anni è stato denunciato dalla polizia di Assisi dopo essere stato sorpreso alla guida di un’auto non sua, in stato di ebbrezza.

Temi più discussi: Guida la corriera ubriaco: Seta controlli meglio le ditte subaffidatarie; Guida ubriaco l’autobus di linea, denunciato autista; Autista di Seta ubriaco alla guida: denunciato; Castelnovo Monti: autista di bus ubriaco alla guida, denunciato.

Guida la corriera ubriaco: Seta controlli meglio le ditte subaffidatariePer la Lega servono più controlli e trasparenza su tutta la filiera del trasporto pubblico. Per fortuna non ci sono stati feriti, ma quanto accaduto sull’Appennino reggiano è un episodio gravissimo ... ilrestodelcarlino.it

Autista ubriaco a Reggio Emilia: tentava una manovra pericolosa con la corriera (piena)L'autista di Seta è stato denunciato per guida sotto l'influenza dell'alcol: aveva sbagliato svincolo e voleva tornare indietro in retromarcia ... dire.it