Il carrozziere che si prende l' auto della cliente e la guida ubriaco

Da perugiatoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo di 57 anni è stato denunciato dalla polizia di Assisi dopo essere stato sorpreso alla guida di un’auto non sua, in stato di ebbrezza. Il veicolo appartiene a una cliente di un carrozziere, che si era affidata a lui per alcune riparazioni. L’uomo, con precedenti per appropriazione indebita e guida in stato di ebbrezza, è stato fermato durante un controllo e trovato con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti.

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Sorpreso al volante di un'auto ubriaco. Solo che quell'auto non è la sua. La polizia di Assisi ha denunciato un 57enne con precedenti per appropriazione indebita e guida in stato di ebbrezza.L'uomo, dipendente di una carrozzeria, è stato intercettato al volante di un'auto con un tasso alcolemico. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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