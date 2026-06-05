Il carrozziere che si prende l' auto della cliente e la guida ubriaco

Un uomo di 57 anni è stato denunciato dalla polizia di Assisi dopo essere stato sorpreso alla guida di un’auto non sua, in stato di ebbrezza. Il veicolo appartiene a una cliente di un carrozziere, che si era affidata a lui per alcune riparazioni. L’uomo, con precedenti per appropriazione indebita e guida in stato di ebbrezza, è stato fermato durante un controllo e trovato con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti.

Sorpreso al volante di un'auto ubriaco. Solo che quell'auto non è la sua. La polizia di Assisi ha denunciato un 57enne con precedenti per appropriazione indebita e guida in stato di ebbrezza.L'uomo, dipendente di una carrozzeria, è stato intercettato al volante di un'auto con un tasso alcolemico. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

DANNO sulla carrozzeria della TESLA: cosa fare Caso reale

Notizie e thread social correlati

Carrozziere fermato mentre guida con tasso alcolemico tre volte superiore al limite, l’auto era di una clienteUn carrozziere è stato fermato dalla polizia mentre guidava con un tasso alcolemico tre volte superiore al limite.

Guida ubriaco a forte velocità, auto si ribalta e finisce su binari tramUn uomo alla guida di un’auto ha perso il controllo a causa dell’alta velocità, ribaltandosi e finendo sui binari del tram.