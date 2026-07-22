Un autista di linea è stato denunciato dai carabinieri dopo essere stato trovato in stato di ebbrezza mentre guidava un bus di linea. Durante un viaggio, il conducente ha effettuato una retromarcia pericolosa sullo svincolo dopo aver mancato l’uscita verso un comune dell’Appennino reggiano.

In stato d’ebbrezza e alla guida di un bus di linea, un autista è stato fermato e denunciato dai carabinieri di Castelnovo Monti. Come riferito ieri dall’Arma, il conducente ha effettuato una pericolosa retromarcia sullo svincolo dopo aver mancato l’uscita verso un comune dell’Appennino reggiano. Una manovra che non è sfuggita ai carabinieri, impegnati in un servizio di pattuglia e che seguivano il mezzo Seta. I militari hanno immediatamente fermato l’autobus di linea e sottoposto il conducente ai controlli di rito. Dagli accertamenti è emerso un tasso alcolemico superiore a 1 grammo per litro, ben oltre il limite consentito e incompatibile con la guida professionale, per la quale la normativa impone un tasso pari a zero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ubriaco, guida la corriera. Retromarcia pericolosa. Autista di linea denunciato

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