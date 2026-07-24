Guerra nel Golfo Trump | I danni alle navi saranno risarciti con i fondi iraniani E Teheran minaccia chi aiuta gli Usa
L'Iran ha attaccato installazioni militari statunitensi nel Golfo persico, causando danni alle navi coinvolte. Donald Trump ha affermato che i danni alle navi saranno risarciti con fondi iraniani. Teheran ha minacciato chi aiuta gli Stati Uniti, e la regione vive un’altra notte di tensione e scontri. Non sono stati comunicati dettagli sulle conseguenze immediate degli attacchi o sulle risposte militari. La situazione rimane sotto osservazione internazionale.
Roma, 24 luglio 2026 - Ancora un'altra notte di fuoco nel Golfo persico. L'Iran ha dichiarato di aver attaccato isntallazioni militari statunitensi presso le basi di Muwaffaq Salti in Giordania e di Sheikh Isa in Bahrein, mentre il Comando Centrale Usa (Centcom) ha detto di aver portato a termine con successo raid contro il regime di Teheran, colpendo depositi di droni, reti di comunicazione e capacità marittime. Il tutto mentre il presidente americano Donald Trump annuncia di star valutando “un attacco massiccio, più grande di qualsiasi altro”. Intanto il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi minaccia ritorsioni contro i Paesi che danno "qualsiasi assistenza" agli Usa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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