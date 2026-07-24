Guerra nel Golfo Trump | I danni alle navi saranno risarciti con i fondi iraniani E Teheran minaccia chi aiuta gli Usa

Notizia in breve

L'Iran ha attaccato installazioni militari statunitensi nel Golfo persico, causando danni alle navi coinvolte. Donald Trump ha affermato che i danni alle navi saranno risarciti con fondi iraniani. Teheran ha minacciato chi aiuta gli Stati Uniti, e la regione vive un’altra notte di tensione e scontri. Non sono stati comunicati dettagli sulle conseguenze immediate degli attacchi o sulle risposte militari. La situazione rimane sotto osservazione internazionale.