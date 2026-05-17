L’Iran ha annunciato di essere pronto a usare sottomarini per colpire le navi che transitano nello Stretto di Hormuz, una delle rotte più strategiche per il traffico di petrolio nel Golfo. La minaccia arriva in un momento di tensione crescente nella regione e si aggiunge alle dichiarazioni di Teheran riguardo alle sue capacità militari sottomarine. Nessuna azione concreta è stata ancora compiuta, ma le dichiarazioni ufficiali indicano una possibile escalation nelle attività navali iraniane in area.

Protagonisti di questa strategia sono i sottomarini tascabili classe Ghadir, i “superstiti” della flotta sommergibile iraniana che potrebbero andare a caccia di mercantili nel Golfo e nelle acque a ridosso dello strategico Stretto di Hormuz, innescando una campagna antisommergibile che coinvolgerebbe i pattugliatori aerei, gli elicotteri imbarcati per la lotta antisom e i cacciatorpedinieri dell’US Navy schierati nell’area di responsabilità del Centcom, il Comando Centrale degli Stati Uniti che controlla le operazioni in Medio Oriente. Paragonabili per dimensioni agli X-Craft della Royal Navy e ai Seehund della Kriegsmarine entrati in azione... 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Sottomarini iraniani nel Golfo: Teheran minaccia di silurare le navi in transito a Hormuz

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6 Iranian Submarines VANISH Into the Gulf of Oman — 41 Minutes Later, All 6 Were Gone

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