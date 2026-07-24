Il Comune ha deciso di sospendere le esibizioni di musica dal vivo sul lungomare, interrompendo dj set e cover band. La decisione arriva dopo le proteste di alcuni residenti e esercenti, che avevano segnalato il disturbo causato dal volume. La zona, frequentata per ballare sotto le stelle e rilassarsi, ora rimane silenziosa, con i tavolini che restano vuoti e senza musica nelle sere recenti.

Ballare sotto le stelle godendosi l’aria fresca, lontani dal caos cittadino e del lungomare. Dj set e cover band sul palco, tavolini in cui degustare cibo o semplicemente scambiare due chiacchiere. Il tutto tra amici, coppie, famiglie intere. Quella ideata dal " Pachamama garden ", azienda agricola con sede in via Andreotti, è una formula che per tre anni di fila ha assicurato pubblico, divertimento e intrattenimento, oltre che posti di lavoro. Ma uno "zoccolo duro" di vicini, alcuni dei quali residenti altrove e presenti al Crociale e dintorni solo in estate, fin dall’inizio ha avuto da ridire per la musica proveniente da quei 4mila metri quadrati immersi nel verde. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Guerra dei decibel, Pachamama ko. Stop del Comune alla musica dal vivo

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