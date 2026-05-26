Movida vertice in prefettura | si cerca mediazione per fermare la guerra dei decibel
In prefettura si è svolto un incontro tra rappresentanti delle autorità e gestori di locali notturni per discutere dei livelli di rumore nella movida. L’obiettivo era trovare una mediazione e ridurre le tensioni che durano da mesi, con minacce di azioni legali e scontri. Si è cercato di aprire un dialogo diretto per affrontare la questione dei decibel e delle proteste della comunità locale.
BRINDISI – Un primo passo verso la tregua, o quantomeno l'apertura di un canale di dialogo concreto per disinnescare mesi di tensioni, minacce di azioni legali e scontri frontali. Si è concluso oggi, presso la Prefettura di Brindisi, l’atteso vertice dedicato alla gestione della movida nel centro. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Notizie e thread social correlati
Movida, allarme decibel. I comitati suonano la carica. “Pronti alla mobilitazione”A Firenze, i comitati che si occupano di tutela dei residenti nelle zone della movida hanno annunciato una possibile mobilitazione a causa dei...
Giro di vite sulla movida: meno decibel e musica spenta prima, ecco le nuove regole per la RivieraDal 2 aprile sono in vigore nuove regole per la movida sulla Riviera, stabilite dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale di...
Temi più discussi: Sicurezza a Bisceglie, vertice in Comune con il Prefetto: previsti controlli e una sezione di Polizia Postale; Pontedera e Ponsacco. Controlli e denunce; Bisceglie, vertice sicurezza con Flavia Anania: arriva la Polizia Postale.
Palermo, vertice in Prefettura sulla movida: stretta sui locali e più videosorveglianzaTra le ipotesi condivise nel corso della riunione, quella di una regolamentazione più rigida degli orari di apertura dei pubblici esercizi ... msn.com
Tentato triplice omicidio nel cuore di Napoli, nuovo arresto per killer dopo perizia Nel raid contro due rivali rimase gravemente ferito un innocente pizzaiolo. Per colpire i loro due rivali spararono tra la folla della movida napoletana, la notte tra domenica e lune facebook
Oggi vertice in Prefettura: Spezia è una città sicura. Nuova stretta sulla movidaC’è il prima. E c’è il dopo. Le scuole spezzine dovranno d’ora in poi fare i conti con questa cesura. Nonostante le buone intenzioni del corpo docente e lo sforzo fatto dagli studenti per ... lanazione.it