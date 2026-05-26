Movida vertice in prefettura | si cerca mediazione per fermare la guerra dei decibel

Notizia in breve

In prefettura si è svolto un incontro tra rappresentanti delle autorità e gestori di locali notturni per discutere dei livelli di rumore nella movida. L’obiettivo era trovare una mediazione e ridurre le tensioni che durano da mesi, con minacce di azioni legali e scontri. Si è cercato di aprire un dialogo diretto per affrontare la questione dei decibel e delle proteste della comunità locale.