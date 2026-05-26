Movida vertice in prefettura | si cerca mediazione per fermare la guerra dei decibel

Da brindisireport.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In prefettura si è svolto un incontro tra rappresentanti delle autorità e gestori di locali notturni per discutere dei livelli di rumore nella movida. L’obiettivo era trovare una mediazione e ridurre le tensioni che durano da mesi, con minacce di azioni legali e scontri. Si è cercato di aprire un dialogo diretto per affrontare la questione dei decibel e delle proteste della comunità locale.

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BRINDISI – Un primo passo verso la tregua, o quantomeno l'apertura di un canale di dialogo concreto per disinnescare mesi di tensioni, minacce di azioni legali e scontri frontali. Si è concluso oggi, presso la Prefettura di Brindisi, l’atteso vertice dedicato alla gestione della movida nel centro. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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