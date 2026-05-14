Il Foyer Bar del teatro Marrucino apre alla musica dal vivo con l’omaggio a Whitney Houston
Il Teatro Marrucino ospita sabato 16 maggio alle 18 un concerto nel Foyer Bar che inaugura una nuova modalità di fruizione musicale. L’evento fa parte della stagione concertistica 2026 e si intitola “All at once duo – Omaggio a Whitney Houston e alla musica per film”. L’appuntamento si inserisce in un programma dedicato alla musica dal vivo, offrendo un momento di intrattenimento all’interno dello spazio del foyer del teatro.
Sabato 16 maggio, alle ore 18, il Teatro Marrucino prosegue la stagione concertistica 2026 con “All at once duo – Omaggio a Whitney Houston e alla musica per film”, un appuntamento speciale che inaugura una nuova modalità di fruizione musicale all’interno dello spazio del Foyer Bar del Teatro. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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