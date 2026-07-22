La Fiorentina ha battuto 1-0 il Gubbio in un’amichevole al Viola Park. Kean ha sbagliato alcune occasioni, mentre Gudmundsson è stato più preciso. Questa partita rappresenta il primo test ufficiale della pre-season 2026-27 dopo la sgambata contro la Primavera. La sfida ha visto i viola confrontarsi con il primo avversario importante sotto la guida di Fabio Grosso.

Dopo la sgambata di domenica scorsa contro la Primavera, la Fiorentina di Fabio Grosso è pronta a scendere nuovamente in campo. Questa sera, al Viola Park, andrà infatti in scena la prima amichevole ufficiale della pre-season 2026-27, con i viola che affronteranno il Gubbio nel primo vero banco di prova del nuovo corso tecnico. Sarà un’occasione particolarmente interessante per iniziare a osservare da vicino i nuovi volti arrivati nel corso del mercato estivo. Riflettori puntati su Viery, Dragusin, Atta e Jimenez, chiamati a mettere in mostra le proprie qualità fin dai primi minuti in maglia viola. Per quanto riguarda Christ Inao Oulai, come riportato in giornata da Radio Bruno, il centrocampista ivoriano dovrebbe iniziare dalla panchina. 🔗 Leggi su Violanews.com

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© Violanews.com - Kean è impreciso, Gudmundsson no: e la Fiorentina vince 1-0 il test col Gubbio

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