Nella prima amichevole della stagione, disputata al Viola Park, la Fiorentina ha battuto il Gubbio per 1-0. Il gol decisivo è stato segnato da Gudmundsson su calcio di rigore al 48' del primo tempo. La partita si è conclusa con la vittoria dei padroni di casa.

Nella prima amichevole della stagione, disputata al Viola Park, la Fiorentina ha battuto il Gubbio per 1-0 grazie al calcio di rigore siglato da Gudmundsson al 48' del primo tempo. Nonostante la giornata molto calda tanti tifosi sono accorsi al Viola Park ad assistere alla prima uscita stagionale della squadra di Fabio Grosso. Come era prevedibile una gara dai ritmi bassi anche perché il ritiro estivo viola è iniziato solo pochi giorni fa., Nel primo tempo Grosso ha schierato la squadra col 4-3-3 con De Gea in porta (confermato il capitano della squadra), la linea difensiva formata da Dodo, Dragusin, Ranieri e Brescianini, a centrocampo Mandragora con Ndour e Atta, mentre in attacco Fortini, Gudmundsson, Piccoli. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Fiorentina, vittoria per 1-0 contro il Gubbio nella prima amichevole

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