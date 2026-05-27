Lavori alla rete idrica | ecco i quartieri che resteranno senz' acqua

Notizia in breve

Giovedì 28 maggio 2026, tra le 14 e le 23,30, la rete idrica sarà interrotta in diverse zone di Caserta. La sospensione riguarda alcune aree della città a causa di lavori programmati sulla rete di distribuzione dell'acqua. L'interruzione durerà circa nove ore e mezza, durante le quali l’erogazione dell’acqua sarà completamente assente nelle zone interessate. La comunicazione è stata resa nota dall’ente gestore della rete idrica.