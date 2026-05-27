Lavori alla rete idrica | ecco i quartieri che resteranno senz' acqua
Giovedì 28 maggio 2026, tra le 14 e le 23,30, la rete idrica sarà interrotta in diverse zone di Caserta. La sospensione riguarda alcune aree della città a causa di lavori programmati sulla rete di distribuzione dell'acqua. L'interruzione durerà circa nove ore e mezza, durante le quali l’erogazione dell’acqua sarà completamente assente nelle zone interessate. La comunicazione è stata resa nota dall’ente gestore della rete idrica.
Nepta comunica che giovedì 28 maggio 2026, dalle 14 alle 23,30, sarà sospesa temporaneamente la fornitura idrica in alcune zone di Caserta. L’interruzione si rende necessaria per consentire l’inserimento di una nuova idrovalvola sulla rete idrica in piazza Mattia Ricca, frazione Casolla. La. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Update Jan. 3: Major water main break
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