Manutenzione della rete idrica | Medesano senz’acqua il 19 maggio
Il 19 maggio 2026, dalle 23 alle 4 del giorno successivo, si svolgerà un intervento di manutenzione sulla rete idrica in Strada Costa Garibaldi a Medesano. Durante questa fascia oraria, l’erogazione dell’acqua sarà sospesa in tutta la zona interessata. L’intervento prevede la sostituzione di due tratti di rete e si concluderà nelle prime ore del 20 maggio.
Martedì 19 Maggio 2026, a partire dalle ore 23 e fino alle ore 4 del 20 Maggio è previsto un intervento di manutenzione straordinaria per la sostituzione di due tratti di rete idrica m in Strada Costa Garibaldi a Medesano. Durante lo svolgimento dei lavori potrebbero verificarsi cali di pressione.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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