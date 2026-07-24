Pep Guardiola ha rifiutato l’offerta di diventare il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. La Federcalcio aveva contattato l’allenatore per proporgli il ruolo, ma lui ha deciso di non accettare. La comunicazione ufficiale è arrivata ai vertici dell’organizzazione, confermando che l’ex allenatore del club europeo non assume il ruolo di ct della squadra nazionale.

Pep Guardiola non sarà il commissario tecnico della Nazionale italiana. Lo ha comunicato ai vertici della Federcalcio che nei giorni scorsi gli avevano offerto di guidare gli azzurri. Da quanto si apprende, Guardiola ha detto ai dirigenti italiani di essere stato molto tentato, ma alla fine hanno prevalso gli impegni che il tecnico aveva preso con la sua famiglia. Non avrebbe infatti rinunciato per motivazioni economiche ma per dedicare più tempo ai familiari. Il grande favorito ora è Andrea Pirlo. Ora il favorito per il ruolo di ct è Andrea Pirlo, attualmente allenatore dello United Football di Dubai dove ha un contratto fino al 2027 (ma ritiene che non sarebbe un problema interromperlo in anticipo). 🔗 Leggi su Lettera43.it

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© Lettera43.it - Guardiola rifiuta l’offerta della Federcalcio: non sarà ct dell’Italia

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