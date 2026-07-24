Guardiola rifiuta l’Italia | non sarà il nuovo ct della Nazionale

Pep Guardiola ha rifiutato l’offerta della Federcalcio italiana di diventare il nuovo commissario tecnico della Nazionale. L’allenatore del Manchester City ha deciso di prendersi una pausa e non accettare l’incarico. La notizia ha sorpreso molti appassionati di calcio.

Pep Guardiola dice no all’Italia: il tecnico si prende una pausa. Roma (ITALPRESS) – La notizia ha sorpreso molti appassionati di calcio: Pep Guardiola, l’acclamato allenatore del Manchester City, ha rifiutato l’offerta della Federcalcio italiana per assumere il ruolo di commissario tecnico della Nazionale. Secondo fonti dell’Agenzia Italpress, la proposta gli era stata avanzata dal direttore tecnico Paolo Maldini e dall’advisor Leonardo, elementi ben noti nel panorama calcistico italiano. Il Rifiuto di Guardiola. Guardiola ha fatto sapere di essere lusingato dall’invito, ma ha deciso di non accettare. Dopo aver dimostrato grande affetto per il Manchester City e per la sua carriera nel calcio britannico, il tecnico ha scelto di dedicare del tempo a se stesso e alla sua famiglia. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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Ct Nazionale: Guardiola verso il no, Mancini favorito - 1mattina News 21/07/2026

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