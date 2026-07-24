All-in su Guardiola per il nuovo ct dell’Italia ma…Già pronta l’alternative in caso di no Cosa c’è dietro il piano Maldini-Leonardo

Pep Guardiola rimane il preferito per diventare il nuovo ct dell’Italia, secondo fonti vicine alla federazione. La candidatura resiste anche se ci sono alternative pronte nel caso in cui l’accordo non si realizzi. La strategia di Maldini e Leonardo prevede un ruolo centrale per il tecnico spagnolo, ma si mantiene aperta anche una linea di riserva. Poche dichiarazioni ufficiali bastano a segnare l’inizio di una nuova fase per la Nazionale.

Pep Guardiola nuovo ct dell’Italia è il piano principale di Maldini e Leonardo ma resiste forte questa candidatura. I dettagli. Bastano poche dichiarazioni per delineare la nuova era della Nazionale italiana. Presentandosi in Lega Serie A e davanti alla stampa, Paolo Maldini e Leonardo hanno tracciato le linee guida di un piano pluriennale di rifondazione per il calcio azzurro, sostenuti dalla visione di Giovanni Malagò. Si tratta di un progetto di ampio respiro, strutturato per un arco temporale lungo di “ 8-10 anni “, volto a rivoluzionare l’intero movimento. Al centro del dibattito figura la scelta del prossimo commissario tecnico, con la dirigenza che non lascia spazio a sfumature: la corsa alla panchina si riduce al sogno Pep Guardiola o alla scommessa Andrea Pirlo secondo La Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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MALAGÒ parla di GUARDIOLA ma lalternativa è PIRLO CT dellITALIA

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Anche oggi #Guardiola si avvicina , si allontana e ancora nessuna decisione. #Maldini - #Leonardo non mollate l'idea, pressante forte con lui in azzurro parte il rinnovamento vero. Oggi parto così. Buona giornata. x.com

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