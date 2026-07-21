Maldini e Leonardo sono stati a Barcellona per incontrare Pep Guardiola, nel tentativo di convincerlo a diventare il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. Tuttavia, il progetto rimane difficile, e il nome di Guardiola non è ancora certo. In caso di fallimento, sono state fatte altre proposte, ma ancora senza esito. La trattativa tra le parti continua, mentre il nome di Guardiola resta sul tavolo come possibile scelta.

Pep Guardiola prossimo ct dell’Italia? Come è andato il tentativo di Maldini e Leonardo col loro blitz a Barcellona e i nomi in caso di no. Il nome di Pep Guardiola continua ad agitare il casting per la panchina della Nazionale italiana. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Paolo Maldini e Leonardo avrebbero avuto un nuovo contatto con l’ex allenatore del Manchester City, in un blitz a Barcellona durato circa 36 ore. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. Il nuovo direttore tecnico del Club Italia e il suo consulente di fiducia hanno provato a capire i margini per un colpo ad altissimo impatto. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Guardiola Italia, blitz di Maldini e Leonardo a Barcellona: il sogno resta complicato. Le alternative per il ruolo da ct

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