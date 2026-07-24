Pep Guardiola ha comunicato di non voler assumere il ruolo di commissario tecnico della Nazionale italiana. La decisione è stata trasmessa attraverso un messaggio indirizzato a Maldini, in cui ha spiegato di non sentirsi in grado di accettare l’incarico. La FIGC aveva valutato diverse alternative, ma alla fine il tecnico spagnolo ha scelto di non proseguire con la proposta.

Alla fine il tanto atteso sì non è arrivato. Pep Guardiola ha deciso di declinare la proposta della FIGC e non sarà il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. Una scelta maturata dopo giorni di riflessione e comunicata con grande rispetto nei confronti di Paolo Maldini e Leonardo – riporta La Gazzetta dello Sport – che avevano individuato nel tecnico catalano il profilo ideale per aprire un nuovo ciclo azzurro. Secondo quanto riportato, Guardiola avrebbe ringraziato per la fiducia ricevuta, spiegando però di non sentirsi pronto ad accettare l’incarico in questo momento: “No grazie, ma non me la sento”, avrebbe spiegato l’ex Manchester City. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Guardiola non sarà il prossimo ct dell’Italia. Il messaggio a Maldini: “No grazie, non me la sento”. Tutte le altenative

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GUARDIOLA CT DELLITALIA: CHE SUCCEDE

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