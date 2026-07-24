Pep Guardiola ha confermato di non voler guidare la nazionale italiana, preferendo prendersi un anno sabbatico dopo il suo periodo al Manchester City. Nel frattempo, Maldini e Leonardo preferiscono puntare su Pirlo come possibile allenatore, ma rimane aperta anche l'opzione Mancini. Non ci sono stati annunci ufficiali riguardo a nomi definitivi o accordi già presi.

Pep Guardiola ha detto no all'Italia. L'ex allenatore del Manchester City non ha dato il via libera per guidare la Nazionale, confermando la sua scelta di prendersi un anno sabbatico dopo il suo ciclo straordinario con i citizens. Non è una questione economica, né tantomeno di progetto, bensì una scelta di vita legata alla necessità di staccare dal calcio per un pò. Adesso Maldini e Leonardo vireranno su Andrea Pirlo, considerato il profilo ideale per iniziare un progetto nuovo e di prospettiva. Certamente l'ex centrocampista è un tipo di allenatore totalmente distante da Guardiola, per principi ma soprattutto per status. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Guardiola, no all'Italiana: Maldini e Leonardo virano su Pirlo, ma c'è sempre l'opzione Mancini

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