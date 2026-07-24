Pep Guardiola ha rifiutato l’offerta della Federazione Italiana Giuoco Calcio di diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. La proposta, formulata dopo la mancata qualificazione al Mondiale, è stata respinta dall’allenatore, che aveva considerato l’incarico per poco più di una settimana. Guardiola ha comunicato la sua decisione senza ulteriori dettagli pubblici, confermando di non voler assumere il ruolo. La scelta chiude le possibilità di un suo coinvolgimento diretto con la nazionale italiana in questa fase.

La speranza è durata poco più di una settimana e si è infranta su un muro insuperabile: Pep Guardiola ha declinato l’offerta della Figc di diventare commissario tecnico dell’Italia per guidarla alla rinascita dopo la terza mancata qualificazione consecutiva al Mondiale. Un no sofferto ma definitivo. Dettato da questioni familiari, visto che il progetto che Paolo Maldini e Leonardo gli avevano sottoposto era intrigante anche per un allenatore come lui, abituato al meglio del calcio europeo. Guardiola ha detto di no dopo lunga riflessione perché ha prevalso la volontà di tenere fede alla promessa di prendersi un periodo di riposo dopo stagioni vissute a mille. 🔗 Leggi su Panorama.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Panorama.it - Guardiola, no all’Italia: ecco le ragioni del rifiuto a Maldini e Leonardo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Italia, ecco come Maldini e Leonardo hanno provato a convincere GuardiolaMaldini e Leonardo hanno cercato di convincere Guardiola a prendere un nuovo incarico, ma il tecnico spagnolo ha deciso di prendersi del tempo.

Leggi anche: Italia, se Guardiola dice no, pronto Pirlo. I retroscena del progetto di Maldini e Leonardo

Temi più discussi: Guardiola verso il no all'Italia: vuole 20 milioni l'anno, la corsa al ct si riapre; Perché Guardiola CT dell'Italia sta per saltare: i motivi del no e le alternative per la panchina azzurra; Guardiola-Italia, un sogno che può diventare realtà: le ragioni del sì e del no; L’Italia appesa a Guardiola, la nomina del ct rischia di slittare a fine settimana.

#Guardiola verso il no alla #Nazionale: le ultime #Italia #ASRoma x.com

Guardiola, no all’Italia: ecco le ragioni del rifiuto a Maldini e LeonardoIl catalano tiene fede agli impegni presi con la famiglia e si ferma. Sono onorato, ma in questo momento non me la sento il messaggio. La Figc ora ricomincia la caccia al prossimo ct. pep guardiola ... panorama.it

Guardiola, no all'Italia: Maldini e Leonardo virano su Pirlo, ma c'è sempre l'opzione ManciniPep Guardiola ha detto no all'Italia per il ruolo di commissario tecnico. L'ex allenatore del Manchester City non ha dato il via libera per ... msn.com

Con infinita tristezza e commozione, Hellas Verona FC piange la scomparsa del proprio Presidente Onorario, Osvaldo Bagnoli, ora e per sempre Leggenda inimitabile non solo del nostro Club, ma di tutto il calcio italiano. Impossibile racchiudere in poche righ reddit